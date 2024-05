Das gibt Strafstoß für den JFV Rhein-Hunsrück II im Heimspiel der D-Jugend-Bezirksliga Mitte gegen die JSG Eifeltor aus Gevenich und Cochem: JFV-Stürmer Mattes Kilbinger wird (in Schwarz-Gelb) von Eifeltors Leon Peiker am Fuß getroffen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Mattes Kilbinger selbst zum 1:0 und legte noch zwei Tore nach beim 5:0-Sieg in Kastellaun gegen den Drittletzten Eifeltor, der kurz vor dem Abstieg steht. Foto: #ckpicture