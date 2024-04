Plus Kreis Bad Kreuznach

Erster Sieg nach langer Zeit: Ellerbachtaler beenden Durststrecke

Jubel am Felsen in Winterbach: Gegen die C-Junioren der JSG Degenia Bad Kreuznach II feierte die von Klaus Blaum trainierte U15 der JSG Ellerbachtal nach langer Durststrecke wieder einen Sieg in einem Punktspiel der Fußball-Landesliga.