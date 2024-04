Plus Westerwald Rheinlandliga: Wirgeser U 15 sichert sich Meisterschaft und Wiederaufstieg – Wolfsteins U15 und U13 jubeln Von Moritz Hannappel i Aufgabe gemeistert – dann konnte gefeiert werden: Der ältere C-Jugend-Jahrgang sicherte sich mit einem 4:1-Heimsieg gegen TuS Koblenz II die Meisterschaft in der Rheinlandliga Meisterstaffel. Foto: Sascha Münz Die U 15 der Spvgg EGC Wirges ist der neue Meister in der C-Jugend-Rheinlandliga und schafft somit den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga Südwest. Die Wirgeser A-Jugend kassierte dagegen die erste Saisonniederlage. Beim JFV Wolfstein jubelten die U 15 und U 13. Lesezeit: 5 Minuten

A-Jugend, Meisterstaffel FSV Trier-Tarforst - Spvgg EGC Wirges 2:1 (1:0). Die erste Liga-Niederlage in dieser Saison für die Elf von Trainer Marvin Schenk. Nach neun Siegen in der Staffel 1 sowie vier Siegen und einem Unentschieden in der Meisterstaffel erwischte es nun auch die EGC. „Ein verdienter Sieg für Trier-Tarforst, es ...