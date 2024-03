Ab nach Idar: JSG Degenia in Derbylaune

Die erstarkten D-Junioren-Fußballer der JSG Degenia Bad Kreuznach/Planig dürfen sich in der Verbandsliga auf ein Nahe-Derby freuen. Am Samstag um 13 Uhr gastieren sie im Idar-Obersteiner Haag. Gastgeber SC ist durchaus zu knacken für die JSG. Die JSG Nahe-Glan ist am Samstag um 15 Uhr bei der TSG Mainz-Bretzenheim sogar favorisiert.

Die C-Junioren-Vertretungen der beiden Klubs haben jeweils Heimrecht. Am Samstag um 13 Uhr erwartet die JSG Nahe-Glan, derzeit starker Zweiter, in Meisenheim das Kellerkind Spvgg Ingelheim. Eine ähnliche Konstellation gibt es um 14.30 Uhr in Planig, auch dort ist der JSG Degenia gegen den JFV Fritz-Walter-Jugend ein Dreier zuzutrauen. Die A-Junioren der JSG Nahe-Glan müssen sich nach der Spitzenspiel-Niederlage in Mainz-Bretzenheim schütteln. Wiedergutmachung soll am Sonntag um 13 Uhr beim FSV Offenbach gelingen. olp