Während Schlusslicht Urbar (in Grün mit Lukas Heisch) am Wochenende absteigen könnte, will der Drittletzte Biebertal um Niklas Schneider (rechts) und Torwart Julian Grabe noch etliche Punkte einsammeln, um die A-Klasse zu halten. Urbar spielt in Rheinböllen, Biebertal in Gondershausen. Foto: Mark Dieler