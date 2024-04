Plus Simmern/Cochem Kreisliga A Staffel 7: Die „Mannschaften des Jahres“ treffen sich in Biebernheim Von Sina Ternis i Weitaus gelassener als Hausbays Kai Wickert (links) können die Blankenrather Lucas Badalow und Torwart Marvin Hofrath dem 21. Spieltag der A Staffel 7 entgegen sehen, denn Blankenrath ist schon Fünfter, während Hausbay als Neunter nach unten gucken muss. Der SV spielt in Biebernheim, die SG in Treis-Karden. Foto: #ckpicture In der Fußball-Kreisliga A Staffel 7 müssen die beiden Spitzenteams bereits heute Abend jeweils auswärts ran. Und das bei zwei Kellerkindern, von denen eines bereist abgestiegen ist. Lesezeit: 5 Minuten

SG Biebertal/Unterkülztal - TuS Rheinböllen. Den Auftakt in den Spieltag macht am Freitag um 19.30 Uhr in Biebern – die Partie wurde wegen der Witterungsbedingungen bereits auf den Hartplatz gelegt – das Duell, das auf dem Papier eine klare Sache ist. Die Gastgeber stehen auf dem ersten Abstiegsrang zwölf, die ...