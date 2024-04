Plus Binningen/Masburg Kreisliga A Staffel 3: Hält die Masburger Talfahrt auch im Derby in Binningen an? Von Sina Ternis i Das Derby-Hinspiel der beiden COC-Teams in der A Staffel 3 „zog“ der SV Binningen (in Blau mit Mladen Markota) beim SV Masburg um Erik von Moerbeeck. Die Binninger gewannen Anfang Oktober mit 3:2 und empfangen nun als Neunter den Vierten zum Rückspiel. Foto: Alfons Benz Masburgs Coach Matthias Bender hätte sich andere Voraussetzungen gewünscht für das Eifel-Derby: Wenn am Sonntag (14.30 Uhr) sein SV in der Fußball-Kreisliga A Staffel 3 zum Lokalrivalen SV Binningen reist, dann plagen die Gäste weiterhin große Personalprobleme. Lesezeit: 1 Minute

Personalprobleme, die sich zuletzt auch in den Ergebnissen widerspiegelten: Drei Partien in Folge hat Masburg zuletzt verloren – und musste damit auch die Tabellenführung an den Ahrweiler BC II abgeben. Masburg ist nur noch Vierter. „Das Momentum spricht nicht wirklich für uns“, sagt Bender. Das Momentum spricht nicht wirklich für uns. Matthias ...