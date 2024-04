Hier sah es für die Ahrweiler U 23 wieder besser aus gegen Plaidt, Simon Jüngling erzielt gegen Alemannia-Torhüter Maurice Schamber das 1:1. Am Ende stand dann aber eine 3:5-Heimniederlage des Tabellenführers, der sich nun am Freitag beim Derby in Breisig keinen weiteren Ausrutscher leisten will. Der FC erwartet derweil Müllenbach. Foto: Vollrath