Plus Cochem

Kreisliga A St. 3: Masburg hat 1:7 aufgearbeitet – Binningen entspannt, aber nicht lässig

Von Sina Ternis

i Operiert:Mirco Mono. Foto: SVB

In der Fußball-Kreisliga A Staffel 3 steht der 21. von 26 Spieltagen an. Der Ahrweiler BC II hat die besten Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksliga Mitte, er führt die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf den SV Masburg an. Für die Masburger geht es am Sonntag darum, nach zwei Pleiten wieder in die Erfolgsspur zu kommen.