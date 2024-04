Plus Herdorf/Honigsessen

Kreisliga A aus AK-Sicht: Weiteres Endspiel für Herdorf und Honigsessen

Von René Weiss

i Mirko Weitershagen (rechts, hier bei der 4:1-Niederlage in Friesenhagen) steht der mit der SG Honigsessen/Katzwinkel im Abstiegskampf vor entscheidenden Wochen. Foto: balu

Was ist der Unterschied zwischen einem Pokalwettbewerb und dem Saisonendspurt der SG Honigsessen/Katzwinkel in der Fußball-Kreisliga A1? Im Pokal gibt es pro Saison nur ein Endspiel, während der Tabellen-14. vor der Sommerpause noch derer fünf zu bestreiten hat, wie Trainer Dominik Zimmermann die Lage seiner Mannschaft einschätzt. „Wir haben uns selbst in eine sehr schwierige Situation gebracht und müssen jetzt so viele Punkte wie möglich holen, um am Ende in der Klasse zu bleiben. Am Sonntag wollen wir damit beginnen.“