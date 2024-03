Plus Kirchberg

Duell in der Rheinlandliga: Kirchbergs Gegner Wittlich kommt mit Schlotter statt mit vier Habscheids

Von Mirko Bernd

i Übertrumpft Kirchberg (rechts mit Süleyman Özer) am Mittwochabend mit Wittlich den nächsten Gegner nach Niederroßbach (5:1) um Keeper David Horz und der SG Andernach (3:2)? Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter

Patrick Joerg hat es erwischt. Der Trainer des TuS Kirchberg hat sich am Wochenende einen Magen-Darm-Virus eingefangen, hofft aber, am Mittwochabend um 19.30 Uhr im zweiten Spiel des Fußball-Rheinlandligisten im Rahmen der englischen Woche gegen Rot-Weiss Wittlich am Seitenrand zu stehen.