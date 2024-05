Plus Wissen

Letztes Heimspiel für Wissen – „Leittragende“ FSG Ehrang nimmt Strapazen auf sich

Die FSG Ehrang ist der große Leittragende des vorgezogenen 33. Rheinlandliga-Spieltags. Statt wie ursprünglich geplant an einem Samstag in aller Ruhe die weiteste Auswärtsfahrt der Saison antreten zu können, verschlägt es die Mannschaft aus dem Trierer Stadtteil nunmehr unter der Woche in den Norden des Verbandsgebiets. Die Vorverlegung auf diesen Mittwoch trugen die Gäste des VfB Wissen aber im Sinne der sportlichen Fairness mit – wenngleich sie dafür keine Geschenke erwarten dürfen, wenn ab 20 Uhr im Dr.-Grosse-Sieg-Stadion der Ball rollt.