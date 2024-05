Plus Wissen

Abstieg ist vom Tisch, der Blick geht nach oben: Wissen will gegen Tarforst nachlegen und in der Tabelle klettern

i Luca Kirschbaum (in Weiß, hier im Zweikampf mit dem Wirgeser Marian Kneuper) wird dem VfB Wissen ebenso wie sein Bruder Justin am Samstag fehlen. Foto: Marco Rosbach

Das Ergebnis war super, das Drumherum allerdings eher weniger. Denn den 3:0-Erfolg in Wirges, durch den der VfB Wissen praktisch für eine weitere Saison in der Fußball-Rheinlandliga planen kann, bezahlten die Siegstädter mit zwei Platzverweisen und entsprechenden Sperren, die sich auf das Heimspiel an diesem Samstag (17 Uhr) gegen den FSV Trier-Tarforst auswirken.