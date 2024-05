Plus Horressen Kosova gibt Spiel noch aus der Hand: Westerburg kommt beim starken Schlusslicht erst spät auf Touren Von Helmut Rosbach i Albert Kudrenko (links) rettete der favorisierten SG Westerburg in der 87. Minuten den Auswärtsdreier. Zuvor hatte der FC Kosova (rechts Almin Selman) das Geschehen in Horressen weitgehend bestimmt. Foto: Andreas Hergenhahn „Wenn man unten steht, fehlt einem oft das Quäntchen Glück.“ Wie schon so manches Mal musste Trainer Daut Retkoceri diese altbekannte Phrase bemühen. Soeben hatte seine Mannschaft, der FC Kosova Montabaur, in einem Nachholspiel der Bezirksliga Ost gegen den aktuellen Tabellenzweiten SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod mit 2:3 (1:0) den Kürzeren gezogen und somit den ersehnten Sprung weg vom Tabellenende verpasst. Lesezeit: 2 Minuten

Diese Niederlage ist umso schmerzlicher, weil die Einheimischen die Partie über weite Strecken dominierten, verdientermaßen mit 2:0 in Führung gegangen waren und praktisch in der Schlussphase noch abgefangen wurden. Beide Teams schlugen von Beginn an ein hohes Tempo an, mit Vorteilen für die Heimelf. Die Kosovaren liefen ihren Gegner früh an ...