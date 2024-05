Plus Kreis Neuwied Dem VfB fehlt nur noch ein Pünktchen: Linz will in Wallmenroth sein Meisterstück machen Von Ludwig Velten Dem VfB Linz fehlt nur noch ein Punkt zur Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Ost und zum Aufstieg in die Rheinlandliga. Nach elf Siegen in Folge sollte dem VfB bei der abstiegsbedrohten SG Wallmenroth zumindest ein Unentschieden auch gelingen. Lesezeit: 2 Minuten

Dagegen kämpfen in der unteren Tabellenhälfte der TuS Asbach (beim FC Kosova Montabaur), die SG Ellingen (in Burgschwalbach) und die SG St. Katharinen (bei der so gut wie gesicherten SG Lautzert) um den Klassenverbleib. Alle Spiele werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen. SG Wallmenroth/Scheuerfeld - VfB Linz (in Wallmenroth/Hinspiel 1:3). ...