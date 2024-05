Plus Westerwald Hundsangen hat Rang zwei noch im Blick: SG wäre bereit für die Aufstiegsrunde – Keeler nicht mehr bei Alpenrod Von Thorsten Stötzer, Ludwig Velten i Die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth (rote Trikots, hier mit Kevin Hanke) wäre bereit für den Sprung auf Platz zwei und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde der Bezirksliga-Vizemeister. Die Hannappel-Elf ist aktuell zwar nur Fünfter, hat aber noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Foto: Andreas Hergenhahn Das Titelrennen ist vor dem 27. Spieltag der Bezirksliga Ost praktisch zugunsten des VfB Linz entschieden, doch dahinter mischen auch drei Westerwälder Mannschaften noch im Kampf um Platz zwei mit. Am Tabellenende geht der Kampf gegen den Abstieg in die ganz heiße Phase. Lesezeit: 9 Minuten

SF Höhr-Grenzhausen – SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/ Nauroth/Mörlen/Norken (Fr., 20 Uhr/Hinrunde: 1:0). Mit einem Heim-Dreier gegen die SG Weitefeld könnten die SF Höhr-Grenzhausen am Freitagabend womöglich alle Abstiegssorgen verscheuchen. „Das sollte grundsätzlich unser Ziel sein“, sagt Höhrs Trainer Stephan Roll und will den Schwung vom 2:0-Sieg in St. Katharinen mitnehmen, dem ersten ...