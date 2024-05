Plus Mudersbach/Brachbach

Gegen Konkurrent Kierspe: Dreier wäre für Mudersbach doppelt wertvoll

Die Fußballsaison geht allerorten in die heiße Phase und somit auch in der Bezirksliga Westfalen, wo die SG Mudersbach/Brachbach an den noch vier verbleibenden Spieltagen dafür sorgen will, jenen Platz zu behaupten, auf dem sie in Staffel 5 momentan steht – einen Nichtabstiegsplatz. Zwei Mal trifft die Mannschaft von André Stoffel dabei noch auf unmittelbare Konkurrenten, so auch an diesem Sonntag ab 15 Uhr, wenn der Kiersper SC auf dem Brachbacher „Häslich“ vorbeischaut.