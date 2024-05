Plus Girod

Ein Schiri-Wechsel als Höhepunkt: Zöllers Treffer entscheidet in Girod ein Spiel mit kurioser Randnotiz

Von Helmut Rosbach

i Noch kurz einen Blick in die Regularien geworfen, dann übernahm Marvin Conradi die Leitung des Spiels zwischen Ahrbach und Höhr-Grenzhausen. Der Grund: Schiedsrichter Ronny Jäckel hatte sich verletzt. Foto: Andreas Hergenhahn

In einem Spiel der Bezirksliga Ost, das lediglich statistische Bedeutung hatte, verlor die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod gegen die SF Höhr-Grenzhausen mit 0:1 (0:1). Die Gäste belegen dadurch in der Abschlusstabelle Rang sechs, während sich die Einheimischen mit dem neunten Platz zufriedengeben müssen. Trotz tabellarischer Bedeutungslosigkeit hatte diese Partie in Girod eine kuriose Randnotiz zu bieten.