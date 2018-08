Riskant: Nichtschwimmer springen kopfüber ins Tiefe

Kopfüber ins Wasser, aber nicht schwimmen können: Wie man mit Besuchern mit Migrationshintergrund umgehen soll, die – obwohl Nichtschwimmer – meinen, sie müssten einfach ins Tiefe springen, diese Frage beschäftigt hiesige Schwimmbadbetreiber schon länger.

Wer sich so ins Wasser stürzt, muss auf jeden Fall schwimmen können. Das ist nicht immer der Fall.

Foto: Vollrath

„Das ist für jedes Aufsichtspersonal ein Grauen“, bestätigt Frank Riffel, Pächter des Nostalgiethermalbades Bad Bodendorf. Manche dieser Gäste meinen wohl, sie müssten eine große Show abziehen, um sich dann retten zu lassen. „Das ist aber alles andere als cool“, so Riffel. Eigentlich sei es doch ganz logisch: Wenn einer nicht schwimmen kann, geht er nicht in den Bereich, wo er nicht mehr stehen kann. Das sähen aber offenbar nicht alle Gäste ein.

Ein Erlebnis bringt ihn im Nachhinein immer noch in Harnisch. So saß ein arabisches Elternpaar mit dem Rücken zum Becken, während ihre Tochter, die nicht schwimmen konnte, einfach ins Tiefe gesprungen war und sich immer wieder vom Boden abstieß, um kurz Luft schöpfen zu können. Sofort wurde das Mädchen von einer Aufsichtsperson aus dem Wasser geholt. „Die hat tatsächlich um ihr Leben gekämpft – und die Eltern haben sich darüber auch noch halb tot gelacht“, ist Riffel immer noch fassungslos.

Mit allzu großer Sorglosigkeit bis hin zu Ignoranz hatten auch Michael Dillenberger, Leiter des Remagener Freizeitbades, und sein Team insbesondere in der vergangenen Saison zu kämpfen. „Das war wirklich extrem, da sprangen absolute Nichtschwimmer regelmäßig auch aus drei oder fünf Meter Höhe ins Tiefe – hätten wir nicht jedes Mal schnell reagiert, wäre sicher schon einer ertrunken“, sagt Dillenberger. Mittlerweile sei es aber lange nicht mehr so dramatisch, auch wenn ein gewisses Klientel immer noch meinen würde, sich auf diese Art verhalten zu müssen.

Doch da kennt der Schwimmbadbetreiber kein Pardon: „Wer sich nicht an die Haus- und Badeordnung hält, wird konsequent vom Gelände verwiesen“, sagt er. Auch deshalb seien diese Fälle, die für das gesamte Team deutlich mehr Arbeit und Stress bedeuteten, zurückgegangen. Zwar käme es immer noch vor, dass einige Besucher meinen, einen „Affentanz“ aufführen zu müssen. „Shisha-Rauchen auf der Wiese oder gar ein offenes Feuer geht gar nicht – und wenn dann einer meint, er müsste nicht auf weibliche Mitarbeiter hören, nur weil sie Frauen sind, diskutiere ich nicht lange“, sagt Dillenberger, der erst unlängst Besucher mithilfe der Polizei aus dem Freizeitbad hinauskomplimentieren ließ.

Und für den Fall, dass jemand sagt, er verstehe nicht, was eine Aufsichtsperson ihm sagt, dem druckt er die Haus- und Baderegeln in verschiedenen Sprachen aus. Dillenberger hat sich als Abonnent der Fachzeitschrift vom Archiv des Badewesens kostenlos diese Regeln in zahlreichen Sprachen heruntergeladen. Durch seine jahrelange Berufspraxis sehe er sehr schnell, ob jemand schwimmen kann oder nicht. Erkennt er einen solchen Besucher, druckt er ihm die Baderegeln aus. „Manche reagieren verständig, wollen wirklich ernsthaft schwimmen lernen und kommen mehrmals die Woche – andere zerknüllen den Zettel einfach und werfen ihn weg“, hat Dillenberger erlebt. Auch mit solchen Zeitgenossen ist der Badbetreiber schnell fertig und verweist sie vom Gelände.

Ebenso werden uneinsichtige Nichtschwimmer, die sich selbst gefährden, indem sie sich nicht im Nichtschwimmer- und Flachwasserbereich bewegen, vom Fachpersonal aus dem Wasser gepfiffen. „Aber die Gesamtsituation hat sich hier erheblich entspannt“, betont Michael Dillenberger. ith