Tierrettungsdienst Koblenz hat am Montagmorgen ein Känguruh gefangen

Seit Anfang Juli wird Känguruh Skippy (hier mit seiner Mutter) vermisst. Es hatte sich in Ingelheim von seinem Zirkus abgesetzt.

Koblenz – Der Anruf kam um 5.30 Uhr: Die Polizei in Wiebelsheim hatte ein Känguru "umstellt", kam aber mit der Festnahme nicht wichtig weiter. Ein Fall für den Tierrettungsdienst Koblenz. Später kam heraus, dass es nicht das einzige ausgebüxte Tier ist.

Martin Zimmermann und seine Kollegin sind schnell an Ort und Stelle. Die Polizei hatte bereits mit Paletten eine Art Pferch gebaut, der aber nach einer Seite zu einem Gebüsch hin offen war. Dahin flüchtet sích das kleine Tier – den Angaben zufolge ein Buschkänguruh – auch zunächst, lässt sich dann aber in den Pferch zurücktreiben und höchst widerwillig mit einem Netz einfangen. "Da muss man ganz schön aufpassen, die boxen und treten und haben wahnsinnig viel Kraft", sagt Tierheimleiterin Kirstin Höfer.

"Im Fernsehen ist das immer so einfach", bestätigt Martin Zimmermann. Da werden die Tiere mit einem Betäubungspfeil ruhig gestellt und fertig ist es. "Wir dürfen solche Mittel gar nicht verabreichen", sagt der Leiter der Tierrettung. "Und selbst wenn, müsste man das Tier erst mal treffen."

Derzeit ist das graue Känguru noch im Kastenwagen der Tierrettung am Koblenzer Tierheim. Die Mitarbeiter überlegen gerade, wo sie es am besten unterbringen können. Denn für ein solch sprungfreudiges Tier sind die Boxen nicht ausgestattet. Vielleicht kann man den Besitzer schnell ausfindig machen*, hofft Kirstin Höfer. Oder der Zoo Neuwied gewährt Asyl. "Das ist natürlich alles nicht so einfach, weil man Quarantänebestimmungen einhalten muss."

Dass es sich dem kleinen Känguruh um das ausgebüxte "Skippy" handelt, ist eher unwahrscheinlich*. "Es hat uns seinen Namen nicht verraten", sagt Höfer. Bei Skippy handelt es sich um ein Wallaby. Es war Anfang Juli in Ingelheim ausgerissen, rund 40 Kilometer von Wiebelsheim entfernt. Die Tiere sind alle gechippt, aber das Känguru ist so aufgeregt, dass man derzeit nicht an es herankommt.

