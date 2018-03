Schnee und Glätte behinderten morgendlichen Berufsverkehr: Donnerstag drohen heftige Sturmböen

Das Wetter zeigte sich am Mittwochvormittag mit Schnee und Glätte von seiner ungemütlichen Seite. Es gab Verkehrsbehinderungen und Unfälle in der Region. Und am Donnerstag droht weiteres Ungemach: Ein schwerer Sturm zieht auf.

Der Verkehr staut sich am Mittwochmorgen auch auf der Autobahn A 3 bei Ransbach-Baumbach im Westerwald. Winterliche Straßenverhältnisse machten Verkehrsteilnehmern in der Region zu schaffen. Foto: dpa

Schnee, Regen und Eis haben am Mittwochmorgen stellenweise den Verkehr im nördlichen Rheinland-Pfalz behindert. Allein im Mainzer Umland wurden in den Morgenstunden immer neue Fälle gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Zwischen 7 und 12.30 Uhr seien 71 Unfälle im Umland gezählt worden. Es habe aber nur leichte Verletzungen gegeben. Im Westerwald und im Hunsrück sei es ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen aufgrund vereister Straßen gekommen. Ein Überblick:

Am Berganstieg der A61 in den Soonwald hingen zwischen Mainz und Koblenz Lastwagen in langen, lückenlosen Schlangen fest. Auf der Höhe Rheinböllen im Rhein-Hunsrück-Kreis habe sich der Verkehr zwischenzeitlich auf etwa zehn Kilometer gestaut. Die Polizei sprach von einem Unfall mit einem Auto und einem Lastwagen, bei dem sich niemand schwer verletzt habe. Nach dem Schneefall habe sich die Lage auf allen Strecken langsam wieder entspannt.

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektionen Simmern und der Wache Hahn kam es aufgrund der Witterung zu insgesamt 14 Unfällen auf der Hunsrückhöhe, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Im Zuständigkeitsbereich der Bopparder Polizeiinspektion ereigneten sich zwischen 7 und 10 Uhr insgesamt sechs Verkehrsunfällen aufgrund Schnee- und Eisglätte. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.Glücklicherweise entstand nur Sachschaden. Betroffen waren die Höhenlagen des Dienstgebietes.

Auf der A 643 bei Mainz-Gonsenheim kam es zu einem Auffahrunfall. Auf der A63 gab es laut Polizei in Höhe von Wörrstadt einen Unfall auf schneeglatter Fahrbahn. Der Pkw hatte den Angaben zufolge Sommerreifen aufgezogen. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt.

Vor allem im westlichen Kreisgebiet von Bad Kreuznach und auf den Höhen wurde es rutschig. Rund um Kirn waren die B 41 sowie die Kreisstraßen 3 und 5 betroffen – besonders in Steigungsbereichen. Die Polizei meldete zahlreiche Unfälle, die überwiegend mit Sachschäden endeten.

Auf der A 61 zwischen Sinzig und Niederzissen im Kreis Ahrweiler war um 7.40 Uhr ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen die rechte Leitplanke geprallt. Von da wurde der Wagen zurück auf die rechte Fahrbahn geschleudert; dort stieß er mit einem Lastwagen zusammen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Der rechte Fahrstreifen war zeitweise gesperrt, die Bergung des Lastwagens dauerte bis etwa 10.30 Uhr. Laut der Mendiger Autobahnpolizei gab es keinen Rückstau.

Heftige Schneeverwehungen im oberen Westerwald machten das Fahren nicht eben einfach. Davon berichteten Verkehrsteilnehmer. Foto: Röder-Moldenhauer

Auch auf der A 3 bei Ransbach-Baumbach im Westerwald in Richtung Kölnstaute sich der Verkehr am Morgen über mehrere Kilometer. Lastwagen hingen fest. Zeitweise war lediglich die linke Spur frei. Zudem kam es auch auf einigen kleineren Straßen im Westerwald zu Verkehrsbehinderungen – unter anderem auf der Bundesstraße 255 und den Landesstraßen 300 und 305. Der erneute Wintereinbruch führte zudem in vielen Teilen des Kreises für zahlreiche Unfälle, bei denen es aber glücklicherweise durchweg bei Blechschäden blieb. Mindestens 15 Unfälle registrierten die Beamten der Polizeiinspektion Westerburg. Örtlich machten gerade im Hohen Westerwald zwölf Zentimeter Neuschnee und heftige Verwehungen das Fahren nicht eben einfach, berichteten Verkehrsteilnehmer.

Im Bereich der Polizeiinspektion Betzdorf (Kreis Altenkirchen) kam es in der Zeit von 6.30 bis 12.30 Uhr zu insgesamt 14 Verkehrsunfällen. Mit einer Ausnahme ist lediglich Sachschaden zu verzeichnen, der sich jedoch auf mehrere 10.000 Euro belaufen dürfte. Bei einem Verkehrsunfall in Kirchen gegen 7.28 Uhr wurden drei verletzte Kinder gemeldet. Das Ausmaß der Verletzungen ist derzeit noch nicht gänzlich geklärt. Eine 27-Jährige Autofahrerin hatte die Bundesstraße 62 von Siegen in Richtung Kirchen befahren. Vor dem Ortseingang Kirchen-Freusburg, innerhalb einer langgezogenen Rechtskurve, geriet sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Der Wagen der 27-Jährigen drehte sich um 180 Grad und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 65-Jährigen. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 12.500 Euro geschätzt.

Etwa zehn wetterbedingte Unfälle haben die Beamten aus Altenkirchen aufgenommen. Personen kamen nicht zuschaden. Im Bereich Hilgenroth kam es wegen eines quer stehenden Lastwagens zu einer mehrstündigen Vollsperrung, die erst am frühen Nachmittag aufgehoben wurde. In Epgert hat wohl aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse ein Pkw einen Grundstückszaun beschädigt. Laut Polizei Straßenhaus entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Eine Zeit lang ging auch auf der B 256 nicht mehr viel. Hier stand an der Steigung in Richtung Horhausen ein Lastwagen quer und versperrte dadurch die Fahrbahn. Relativ ruhig ging es bei der Wissener Polizei zu. Ein schneebedingter Unfall mit Blechschaden fand hier den Weg in die Akten.

Für Donnerstag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor schweren Sturmböen in der Region, in Gipfellagen sind auch orkanartige Böen möglich.

