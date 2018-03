Rechte verlegen ihre Demo in Koblenz nicht

Aus unserem Archiv

Koblenz

Die Neonazis, die für den 18. August eine Demonstration angemeldet haben, werden diese nicht verschieben. Das hat Organisator Christian Worch am Donnerstag der Koblenzer Stadtverwaltung mitgeteilt. Somit sieht es derzeit danach aus, dass an diesem Samstag sowohl der Aufmarsch der Rechten, als auch eine Gegendemo und der Christopher Street Day in Koblenz stattfinden werden.