B3, B8, Landtagsdirektorin in Mainz: Blitzkarriere von Ursula Molka geht weiter

Der kometenhafte Aufstieg von Ursula Molka geht weiter: Die aktuelle ständige Vertreterin des Chefs der Staatskanzlei, die im vergangenen Jahr an einem Tag von B3 auf B8 befördert worden war, soll nun nach Informationen unserer Zeitung neue Direktorin des Mainzer Landtags werden.

Staatssekretär Martin Stadelmaier (links) lässt seine ständige Vertreterin Ursula Molka offenbar ziehen. Sie ist nach Informationen unserer Zeitung bei der Besetzung des Posten des Landtagsdirektos dem Chef des Wissenschaftlichen Dienstes, Paul Glauben, vorgezogen worden. Foto: Stefan Sämmer/Staatskanzl

Dem Vernehmen nach will Landtagspräsident Joachim Mertes (SPD) die Ministerialdirektorin am Mittwoch dem Präsidium vorschlagen. Die rot-grüne Mehrheit dürfte ihm dann sicher sein. Neben Molka hatte sich der Chef des Wissenschaftlichen Dienstes, Paul Glauben (55) aus Mayen, beworben.

Glauben ist ein Kenner des Landtags und hat mit dem früheren Landtagsdirektor und heutigen Präsidenten des Oberlandesgerichts Koblenz, Lars Brocker (SPD), gemeinsam Kommentare zu Rechten des Parlaments geschrieben. Glauben gehört in der CDU an. Einige SPD-Abgeordnete hatten gemeint, als zu starker Parteigänger komme er für die Direktorenstelle nicht infrage, andere Abgeordnete hatten ihm bescheinigt, überparteilich gehandelt zu haben.

Die in Bendorf lebende Molka kommt allerdings auch nicht aus einem unpolitischen Amt, ist SPD-Mitglied und hat eine von der SPD geförderte Turbo-Karriere hingelegt: Am 18. Mai 2011 war sie im rheinland-pfälzischen Justizministerium zunächst von B3 auf B6 befördert worden und danach sofort von B6 auf B8. Anschließend wechselte sie in die Staatskanzlei.