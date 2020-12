Katholische Kirchengemeinde spendet für Bolivien

Archivierter Artikel vom 02.07.2020, 15:34 Uhr

Wegen Corona/Covid 19 mussten alle im Frühjahr geplanten Kleidersammlungen der Bolivienhilfe des Bistums Trier abgesagt werden. Damit sind dringend notwendige Einnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit in Bolivien weggebrochen. Die Katholische Kirchengemeinde St. Margaretha Heimbach-Weis-Gladbach hat deshalb entschieden, den Erlös des diesjährigen Karnevalsfrühschoppens in Höhe von 551 Euro an die Bolivienpartnerschaft zu spenden.