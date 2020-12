FC Hotspurs Mittelrhein unterstützt Hilfsaktion von „Kölsche Kraat hilft“

FC Hotspurs Mittelrhein FC Hotspurs Mittelrhein FC Hotspurs Mittelrhein

Ziel war es, Kindern auf Mallorca, denen es aufgrund der Pandemie aktuell gar nicht gut geht zu helfen und so wenigstens zu Weihnachten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. So sammelte Familie Matz, mit Unterstützung der Fanclubmitglieder innerhalb kürzester Zeit Spielzeug, Süßigkeiten und Babynahrung für die hilfsbedürftigen und sozialschwachen Kinder. Dabei gab es auch große Unterstützung von den Firmen Bad Hönninger Fruchtsäfte, AH-HA Getränke sowie Hermes.

Da die Kinder richtige Geschenke bekommen sollten, wurden alle gesammelten Sachen von Doris, Sonja und Luisa in Geschenkpapier verpackt. Kürzlich war es dann soweit und nach dem grandiosen Effzeh Sieg gegen Dortmund wurde der Lieferwagen von Michael, Dietmar und Jan geladen. Diesen fuhr dann Familie Matz zum Treffpunkt in Köln, wo Ramon schon freudig wartete. Per Spedition machten sich dann sieben Paletten auf in Richtung Mallorca, wo alles pünktlich ankam und durch befreundete Hilfsorganisationen verteilt wurde. Die strahlenden Kinderaugen zeigten: Wir haben alles richtig gemacht."

Bericht von FC Hotspurs Mittelrhein