Dorfgemeinschaft Windhagen-Stockhausen veranstaltet Maifeier

Henny Bung-Bruns Henny Bung-Bruns Henny Bung-Bruns

Eine kleine Herausforderung erwartete den Vorstand am nächsten Morgen. Der Baumstamm war mit einer Farbe in Pink besprüht worden und die Baumspitze nicht zu finden. Nichtsdestotrotz wurde nachmittags der komplette Maibaum mit einem Kraftakt der Männer des Vereins aufgestellt. So konnte die erste Außenfeier dieses Jahres am Stockhäuschen gestartet werden. In gemütlicher Runde standen die Besucher im Sonnenschein beisammen und genossen das Zusammentreffen. Ein weiter Glanzpunkt war der Chor Klang Farbe A3 beim Sonnenuntergang. Mailieder wurden gesungen und einige Besucher stimmten gut gelaunt mit ein. Man war sich einig, eine gelungene Veranstaltung ausgerichtet und besucht zu haben. Wiederholung garantiert.