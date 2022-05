Kindertagesstätte „Im Wiesengrund“ veranstaltet Familienwanderung zum Druidenstein

In der Schaffung von Gelegenheiten zum Familientreffen zum Beispiel durch Familiennachmittage, Elterncafés oder Ähnliches wird ein enormes Potential gesehen, zum Austausch und zur gegenseitigen Unterstützung anzuregen. Unter dem Leitgedanken „sozialräumliche Vernetzung und Kooperation“ stand auch die gemeinsame Wanderung kürzlich. Vorab wurde zu einem gemütlichen, offenen und lockeren Nachmittag eingeladen, mit viel Raum und Zeit zu ausgiebigen Unterhaltungen.

Die Familien und pädagogischen Fachkräfte trafen sich um 15 Uhr an der Ecke zum Kreuzweg, oberhalb der Heilig-Kreuzkirche. Von dort aus verlief die Wanderroute in Richtung Druidenstein. Die Federführung der Organisation übernahmen die Kitanetzwerker/in Wiebke Polster und Bastian Steiner in Zusammenarbeit mit der Kita-Leitung Elke Graf.

Am Druidenstein wurden die Kinder zu einem Waldbingo eingeladen, eine Aktion, bei der die Kinder im Wald nach Schmetterlingen, Käfer, Moos, Stöckchen, Vögeln, Blumen, Federn und Spinnennetzen Ausschau halten und am Ende eine süße Überraschung erhalten konnten. Die Küchenkräfte Schmidt und Pfeifer haben für den Nachmittag Pizzaschnecken, Schokoladen- Muffins, Mandarinentörtchen und diverse Rohkostangebote zu- und aufbereitet. Dazu wurde Wasser, Apfelschorle und Kaffee angeboten. Durch das weitläufige Gelände des Druidensteins war allzeit die Möglichkeit gegeben sich zu verteilen und sich stetig mit weiteren Familien und/ oder Fachkräften auszutauschen. Neben dem gemeinsamen Familientreffen im Niederfischbacher Tierpark stellt diese Familienaktion eine weitere Chance für Berührungs- und Begegnungspunkte zwischen Familien und pädagogischen Fachkräften dar.

Das gemeinsame Miteinander endete gegen 18 Uhr, für die Familien galt der gesamte Nachmittag als offene Veranstaltung, was auch besonders nachkommenden Familien das Eintreffen zur Familienaktion erleichterte. Abschließend gilt es das rege Engagement und die Begeisterung der teilgenommenen Familien und Fachkräfte zu betonen. Dadurch entwickelte sich das Treffen zu einem besonderen, gemeinschaftlichen Erlebnis.