Gute Stube für den Möhnenkaffee nocht nicht fertiggestellt

Foto: Christa Bartels

In der Mitteilung heißt es: „Wir, die Flammersfelder Möhnen, haben es uns so sehr gewünscht und gehofft in diesem Jahr wieder unseren Möhnenkaffee im Bürgerhaus zu feiern. Doch trotz unserer “angebotenen Hilfe und vollem Einsatz„ ist es noch nicht möglich – die gute Stube ist nicht fertig! Darum möchten wir nochmals einen karnevalistischen Nachmittag auf der Freilichtbühne in Flammersfeld veranstalten. Dieses Mal im Spätsommer und wir hoffen, ihr seid dann alle dabei und freut euch mit uns auf einen lustigen und fröhlichen Nachmittag. 'Flammersfeld Radau'!“

Pressemitteilung: Flammersfelder Möhnen