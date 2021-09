“What is the biggest challenge facing women and girls in your country today?” – Dimitrina Dimova hat darauf eine Antwort

Die ehemalige Hilda-Schülerin Andrea Ernst, die den Wettbewerb betreut, kontaktierte die Englischkollegen aus Nairobi, wo sie arbeitet, so dass das Hilda-Gymnasium an dem alljährlichen Wettbewerb teilnehmen konnte. Schülerinnen und Schüler der elften Klassen weltweit können Essays zum Thema: „Female empowerment“ einreichen. Der Essay in englischer Sprache muss etwa 750 Wörter umfassen und online eingereicht werden. Veröffentlichung, Bücher und Urkunden sind die zu gewinnenden Preise.