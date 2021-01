Pfaffendorfer Winzer veranstalten digitale Weinprobe

Besondere Zeiten erfordern besondere Ideen. Auch die im vorvergangenen Jahr gegründeten Pfaffendorfer Winzer ließen sich in einer Online-Weinprobe drei Weine schmecken.

Die Organisatoren Margit Theis-Scholz, Astrid Rittel, Gerhard Bruchhof und Christoph Kretschmer stellten zusammen mit dem Winzer Karsten Lunnebach eine digitale Weinprobe auf die Beine. Die Winzer konnten einige Weine daheim auf der Couch verkosten, darunter auch einen Wein aus der Johanniter-Traube. Die kurzweilige Weinprobe ließ wieder ein Gemeinschaftsgefühl aufkommen. Ideen und konkrete Projekte wurden besprochen und alle hoffen, sich bald wieder zu sehen.

Die Pfaffendorfer Winzer sind ein loser Zusammenschluss von Bürgern aus Pfaffendorf, die im letzten Jahr mehr als 300 Reben der Sorte Johanniter in ihren Gärten und teilweise auf öffentlichen Plätzen gepflanzt haben und pflegen. Auch für das Jahr 2021 können noch Weinreben der Sorte Johanniter bestellt werden. Die Winzer würden sich freuen, wenn sich weitere interessierte Pfaffendorfer anschließen würden. Kontakt per E-Mail an astridrittel@gmail.com.