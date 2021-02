Vallendar

Karneval in der BDH-Klinik

Auch wenn die „fünfte Jahreszeit“ in diesem Jahr coronabedingt leider nicht so verlaufen kann wie sonst und der sonst angebotene Brauchtumstag ausfälllt, war in der BDH-Klinik Vallendar doch deutlich spürbar, dass Schwerdonnerstag war.