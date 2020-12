Herz-Jesu-Haus freut sich über Äpfel aus Maria Laach

Eine schöne Überraschung war der Anruf von Altabt Benedict Müntnich aus dem Kloster Maria Laach: die Apfelernte in diesem Jahr war so reich und da möchte das Kloster etwas von dem gesunden Obst weiter geben.

„Da habe ich spontan ja gesagt“, so Sr. Radegundis aus dem Herz-Jesu-Haus. 40 Kisten bester Tafeläpfel lieferten Abt Benedict und sein Mitarbeiter Michael dann in der Großküche ab. Die Köche Nicholas Pellio und Bernhard Bäcker nahmen sie gern entgegen. Und damit nicht nur Bewohner etwas davon haben, verpacken nun Mitarbeiter der Mosellandwerkstätten das Obst und alle Mitarbeiter können sich gern eine Tüte mitnehmen. Eine schöne Geste, die gerade in Zeiten der Pandemie gut ankommt. „Vielen Dank an Maria Laach!“