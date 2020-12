Eifelverein Untermosel wandert in Sankt Aldegund

Archivierter Artikel vom 30.10.2020, 12:25 Uhr

Nach einem kräftigen Anstieg wurde die sportliche Gruppe mit herrlichen Ausblicken auf den Calmont und ins Moseltal belohnt. Die Trittsicherheit erfordernde Passage über den Buchsbaumpfad begeisterte die Wanderfreunde. Gerade als die ersten Regentropen fielen, konnten die Teilnehmer am überdachten Raulwingplatz eine ausgedehnte Mittagsrast halten. Der Weg schlängelte sich dann mit kleinen Auf- und Abstiegen vorbei an der Alten Kirche, einem romanischen Kleinod, bis nach Stankt Aldegund.

Die abwechslungsreiche Wanderung sollte mit einer gemütlichen Einkehr enden. Allerdings ist das Cafe in St. Aldegund geschlossen und der einzige gastronomische Betrieb öffnet erst 17 Uhr. Da die Wanderer weiter zum Bahnhof nach Neef wollten, bot sich das dortige Café für eine Einkehr an. Nach einem Schild im Fenster hat es sonntags bis 16 Uhr geöffnet. Leider war es um 15 Uhr geschlossen. Wanderer auf dem Moselsteig und den Seitensprüngen müssen im Monat Oktober hungrig nach Hause fahren. Es war bereits der vierte Sonntag innerhalb weniger Wochen, an dem die Wanderer vor verschlossenen Türen der angeblich notleidenden Gastronomen standen. Enttäuscht traten die Wanderer mit der Regionalbahn die Rückfahrt an die Untermosel an, wo in Winningen eine geöffnete Winzerwirtschaft gefunden wurde.

Bericht von Eifelverein Untermosel