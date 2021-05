Dieblich

Dieblicher Naturgarten wird bearbeitet

"In unserem Naturgarten gibt es jetzt schon Einiges zu sehen. Eingebettet in eine grüne Wiese wurden zum Teil durch die Gemeindearbeiter, aber auch durch die Wackelzahngruppe der Kita, einige Saaten und Pflanzen in die Erde gebracht.