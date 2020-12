Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 15:58 Uhr

Nörtershausen/Pfaffenheck

Brezeln zu St. Martin

Auch wenn in diesem Jahr der St. Martinsumzug und das Martinsfeuer in Nörtershausen/Pfaffenheck ausgefallen sind, so wurden die Kinder und Senioren doch mit einer Martinsbrezel erfreut.