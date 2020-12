100.000 Brötchentüten bekennen Farbe

Dank der Bäckerei Hoefer und Ihren Geschäftsführern Tobias Kröber, Wilfried Hoefer und Christian Hoefer werden alltägliche Brötchentüten so zu Botschaftern, machen aufmerksam auf das Gewalt-Problem in engen sozialen Beziehungen und läuten den Countdown zum Aktionsabend des 25. November ein.

An diesem Abend werden auf Initiative der Serviceclubs Soroptimist, Inner Wheel, Rotary Koblenz-Mittelrhein, Zonta Koblenz und Zonta Koblenz Rhein Mosel in Koblenz viele städtische Gebäude, Unternehmen und Geschäfte und natürlich das Kaiserdenkmal am Deutschen Eck in orange erstrahlen. Weitere Informationen auf Facebook und Instagram unter #Orangeday_Koblenz.