Streitfall Asylverfahren: Auf Gerichte in Rheinland-Pfalz rollt eine Klagewelle zu

Von Ursula Samary

i Asylsuchende kommen nach wie vor auch in Rheinland-Pfalz an. Kommt es nicht zur Anerkennung, folgt oftmals eine Klage. Die Verwaltungsgerichte rechnen daher für dieses Jahr mit einer hohen Verfahrenszahl. Foto: Harald Tittel/picture alliance/dpa

Die Zahl geflüchteter Menschen ist weiterhin hoch, analog zu vielen Asylanträgen steigt auch die Zahl der Asylklagen: Die Verwaltungsgerichte in Rheinland-Pfalz rechnen mit einem sprunghaften Anstieg von Verfahren. Was die Bearbeitungsdauer dieser Verfahren angeht, ist das Land ein bundesweiter Vorreiter. In erster Linie klagen Menschen aus Syrien – gefolgt von türkischen Staatsbürgern.