Plus Rheinland-Pfalz Trierer Katzentempel: Auf diese Samtpfoten dürfen Gäste sich freuen Von Friedhelm Knopp i Geht zuversichtlich an den Start: Katzentempel-Betreiberin Sophie Simon mit Meredith. Foto: Friedhelm Knopp Das Restaurant „Katzentempel“ öffnet nun für die Gäste. Trier wird einer von 16 Standorten des Unternehmens in Deutschland. Was kann man dort nun erleben? Lesezeit: 3 Minuten

Die fünf neuen Anwohnerinnen und Anwohner der Brotstraße nennen sich „Tempelkatzen“ und kommen in Weiß, dunkel getigert, gescheckt oder in schlichtem Grau daher. Sie heißen Alex, Christina, George, Izzi und Meredith. Mit Konterfei vorgestellt werden sie am Ende der Katzentempel-Speisekarte, die nur vegane Gerichte enthält. Das war in ihrem neuen Zuhause ...