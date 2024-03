Plus Rheinland-Pfalz Start in die Osterferien: Wann auf welchen Strecken in Rheinland-Pfalz Stau droht i Der ADAC Mittelrhein rechnet mit Staus zum Start in die Osterferien. Foto: Marijan Murat/picture alliance/dpa In vielen Haushalten werden schon die Koffer gepackt: Die Osterferien stehen vor der Tür – für viele Familien eine gute Gelegenheit, in den Urlaub zu starten. Und das bedeutet, dass es eng wird auf manchen Strecken. Geduld könnte insbesondere auf drei Autobahnen durch Rheinland-Pfalz gefragt sein – zu bestimmten Uhrzeiten. An den Flughäfen bereitet man sich auf einen Ansturm vor, auch am Hahn. Lesezeit: 2 Minuten

Der ADAC Mittelrhein rechnet angesichts des Beginns der Osterferien in Rheinland-Pfalz, etlichen weiteren Bundesländern sowie in diversen Nachbarstaaten an diesem Freitag mit spürbar mehr Verkehr und Staus in Richtung Süden. „Die Spitzenzeiten liegen am Freitag von 13 bis 19 Uhr, am Samstag und Sonntag von 8 bis 12 Uhr und ...