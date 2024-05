Schaut man sich die vergangenen Jahre bis 2018 an, war die Zahl der Wiederholer in diesem Zeitraum nie so hoch wie in diesem Schuljahr mit 2,8 Prozent (2018: 2,2 Prozent). Beachtlich ist vor allem der Wert in den ersten Klassen. Alleine dort wiederholten im vergangenen Jahr 3,3 Prozent der Grundschüler die erste Klasse. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/picture alliance/dpa