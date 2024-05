Plus Rheinland-Pfalz Prostituiertenmord Koblenz: Angeklagte sind laut Expertengutachten schuldfähig Von Johannes Mario Löhr i Der Angeklagte Halil A. wird beim Prozessauftakt in den Gerichtssaal geführt. Foto: Johannes Mario Löhr Am sechsten Verhandlungstag haben zwei Gutachter die Angeklagten im Prozess um den Prostituiertenmord von Koblenz-Rauental als schuldfähig eingestuft. Ferner ging es im Landgericht um die Frage, warum der Personalausweis des Opfers im Portemonnaie der Angeklagten Kibariya K. gefunden werden konnte. Lesezeit: 3 Minuten

Zwei psychologisch-psychiatrische Sachverständige haben am sechsten Verhandlungstag im Prozess um den Prostituiertenmord an einer 31-jährigen Bulgarin ihre Gutachten im Koblenzer Landgericht vorgestellt. Die Experten sind darin zu dem Schluss gekommen, dass die zwei Angeklagten schuldfähig sind. Ein kurzer Rückblick In Koblenz müssen sich seit Mitte Mai die 40-jährige Kibariya K. und ihr ...