Das Urteil im Rauental-Prozess steht: Die zwei Angeklagten sind zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden, die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt.

Das Urteil im Prozess um den Mord an einer 31-jährigen bulgarischen Prostituierten im Koblenzer Stadtteil Rauental ist am Landgericht gefallen: Die 40-jährige Kibariya K. und der 48-jährige Halil A. aus Bulgarien sind zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden – wegen Mordes in Tateinheit mit einem besonders schwereren Fall der Zwangsprostitution ...