Priester aus Remagen erlebt iranischen Angriff in Jerusalem: „Das Erleben dieser Nacht hat mich sehr angefasst“

Von Christian Kunst

i Er lebt und arbeitet seit 2018 in Jerusalem: der katholische Priester Stephan Wahl aus Remagen-Kripp. In seiner Wohnung wurde er nach der Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober 2022 zum zweiten Mal Zeuge eines Angriffs auf Israel Foto: Wahl

Seit 2018 lebt und arbeitet Stephan Wahl als katholischer Priester in Israel. In seiner Wohnung in Ostjerusalem wurde er nach der Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober 2022 zum zweiten Mal Zeuge eines Angriffs auf Israel – diesmal kam die Attacke aus dem Iran. Am Morgen nach dem Angriff berichtete Wahl unserer Zeitung von seinen persönlichen Eindrücken und seiner Hoffnung, dass dieser Konflikt nicht zum Flächenbrand wird.