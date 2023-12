Der Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober hat über viele Familien in Israel großes und bis heute anhaltendes Leid gebracht. Vor allem Frauen gaben dem Unfassbaren Gesichter und Namen. Eine von ihnen war die 22-jährige Deutsch-Israelin Shani Louk, die, nachdem sie zunächst vermisst wurde, am 30. Oktober schließlich für tot erklärt werden musste. Shanis Mutter kämpfte schon bei Markus Lanz gegen den Hamas-Terror. Wir haben mit ihr in einer Videoschalte gesprochen.