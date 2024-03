Plus Rheinland-Pfalz Illegal über 100.000 Euro Kurzarbeitergeld bezogen: Haftstrafen für Gastronomen aus Region Mayen Von Johannes Mario Löhr i Gastronomen aus dem Raum Mayen sollen illegal Kurzarbeitergeld bezogen haben. Nun ist der Prozess in Koblenz zu einem Ende gekommen. Foto: Jonas Walzberg/picture alliance/dpa Der Prozess um illegal bezogenes Kurzarbeitergeld durch Gastronomen aus dem Raum Mayen ist in Koblenz beendet worden. Im Raum stand zwischenzeitlich auch der Verdacht, dass die Angeklagten Teil der mafiösen 'Ndrangheta sein könnten. Doch waren die Ermittlungen wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen kriminellen Vereinigung wieder eingestellt worden. Lesezeit: 3 Minuten

Das Urteil im Prozess um die sechs angeklagten Gastronomen aus dem Raum Mayen ist am Koblenzer Landgericht gefallen. Den Männern, die laut Anklageschrift aus einer Großfamilie aus Kalabrien in Italien stammen sollen, war von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen worden, zwischen März 2021 bis März 2022 in 26 Fällen als Mitglied einer ...