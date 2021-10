Flughafen Frankfurt-Hahn ist pleite: Insolvenz als Druckmittel? [Update]

Bevor die Corona-Pandemie den internationalen Flugverkehr zum Einbruch brachte, war Frankfurt-Hahn nach eigenen Angaben der zehntgrößte deutsche Passagier-Flughafen in Deutschland. Alleine 2019 reisten etwa 1,5 Millionen Fluggäste über den Flughafen im Hunsrück. Im selben Jahr wurden im Cargo-Geschäft über 170.000 Tonnen Fracht umgeschlagen.

Mehrheitseigner mit 82,5 Prozent an der Flughafengesellschaft Frankfurt-Hahn GmbH ist seit August 2017 die chinesisch geführte HNA Airport Group GmbH. Die übrigen 17,5 Prozent hält das Bundesland Hessen.

[Update, 15.30 Uhr:] Das Amtsgericht Bad Kreuznach bestätigt auf Anfrage unserer Zeitung, dass der Insolvenzantrag eingegangen ist. Es seien Einzelanträge zu fünf verschiedenen GmbHs: Flughafen Frankfurt Hahn Gmbh, HHN Airport Technology GmbH, HNA Airport Services GmbH, JFH Jet Fuel GmbH und die HHN Aviation Security GmbH. Die Anträge seien am Wochenende eingegangen und wurden seit Montag vom Amtsgericht bearbeitet und am Dienstag ekannt gegeben. Der Luftfahrtexperte Christoph Brützel sagte volksfreund.de, die Entscheidung über die Insolvenz habe ihn nicht überrascht. Sie bedeute noch nicht, dass der Flugplatz nun abgewickelt werde. Die Chinesen seien „sehr gewieft“ in ihren Bemühungen, Kosten zu sparen, sagt Brützel. So sei es durchaus vorstellbar, dass die Insolvenz als Druckmittel genutzt werde, dass die öffentliche Hand sich beim Hahn wieder finanziell engagiere. „Vielleicht ist auch das eine Motivation der Chinesen“, sagt der Luftfahrtexperte.

Noch vor wenigen Tagen hatte Hahn-Betriebsleiter Christoph Goetzmann gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) gesagt: „Mit unserem Frachtgeschäft sind wir absolut zufrieden. Wir suchen in allen Sektoren neue Mitarbeiter.“ Im August legte das Frachtgeschäft in Hahn nach Angaben des Flughafenverbands ADV im Vergleich zum Vorjahresmonat um 17,5 Prozent auf 22.288 Tonnen zu. Der einstige US-Militärflughafen profitiert vom Boom des Online-Handels und von Container-Engpässen im Seeverkehr.

Aber auch das 2020 wegen Corona-Reisebeschränkungen stark eingebrochene Passagiergeschäft wuchs im Sommer nach Goetzmanns Worten wieder „überraschend stark“. Goetzmann betonte: „Wir haben den Hahn ohne Beihilfen und ohne Kurzarbeit durch Corona gesteuert.“ Die Flughafen-Geschäftsführung erwartete laut ihrem im Bundesanzeiger veröffentlichten Bericht für 2020 allerdings einen Fehlbetrag. Je nach Verlauf der Pandemie plane man, „dass bis zum Jahr 2024 ein positives Konzernjahresergebnis erreicht werden kann“. Danach dürfen Flughäfen gemäß EU-Recht generell keine staatliche Subventionen mehr bekommen.

[Update, 16.03 Uhr:] Die Landesregierung ordnete den Vorgang zurückhaltend ein. Das Wirtschaftsministerium verwies auf die Zuständigkeit des Innenministeriums. Das Ressort von Innenminister Roger Lewentz (SPD) teilte auf Anfrage mit, das Land sei seit mehreren Jahren nicht mehr am Flughafen Hahn beteiligt. Tatsächlich hatte Rheinland-Pfalz seinen Anteil von 82 Prozent 2017 an den chinesischen Investor HNA verkauft. Gleichwohl blieb eine finanzielle Verbindung. “Im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen aus dem Verkauf der Geschäftsanteile hat das Land (...) auch nach der Privatisierung die Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH bei Nachweis der entsprechenden Fördervoraussetzungen finanziell unterstützt", heißt es aus dem Innenministerium. In den vergangenen zwei Jahren seien aber keine Anträge auf Auszahlungen mehr gestellt worden.