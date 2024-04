Plus Rheinland-Pfalz

Distanziere sich, wer kann: Wie Landes-CDU und Wirtschaftsrat mit der heiklen Causa Homburg umgehen

i 2015 hielt Stefan Homburg einen Gastvortrag zum Thema "Reform der Einkommenbesteuerung" auf dem Bundesparteitag der Alternative für Deutschland (AfD) in Bremen. Foto: Ingo Wagner/picture alliance / dpa

Eine nicht-öffentliche Vortrags- und Diskussionsveranstaltung in Bad Kreuznach schlägt Wellen: Der umstrittene Finanzwissenschaftler und Corona-Maßnahmenkritiker Stefan Homburg ist dort am 23. April zu Gast – auf Einladung der örtlichen Sektion des CDU-nahen Wirtschaftsrats. Doch sowohl in der CDU als auch in weiten Teilen des Wirtschaftsrats will niemand etwas mit der Veranstaltung zu tun haben.