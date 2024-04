Plus Rheinland-Pfalz

Branche im Gründungsrausch: Ansturm auf die Cannabis-Klubs der Region

Von Dirk Eberz

i Kiffen erlaubt: Seit Ostern sind Konsum und Anbau von Cannabis unter Auflagen wieder erlaubt. Die psychoaktive Pflanze darf in Social Clubs produziert werden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat den Weg frei gemacht. Jetzt kann auch in der Region legal Cannabis angebaut werden. Im Westerwald und an der Nahe sind zwei Social Clubs an den Start gegangen, die sich vor Anfragen kaum retten können. Schon im Herbst könnten die ersten Joints aus eigener Produktion gedreht werden. Bei der Suchtberatung der Caritas Koblenz sieht man die Entwicklung hingegen mit Sorge.