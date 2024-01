Wie geht es der Wirtschaft in Rheinland-Pfalz? Nicht besonders gut, zeigen Umfragen. Doch das Bild ist nicht einheitlich. Das Handwerk ist optimistischer. „Gerade im Handwerk ist es auch nicht Sache der Betriebe, sich der Zuversicht zu verschließen, sondern die Krisen, so sie denn tatsächlich kommen, zu meistern“, schreibt HwK-Hauptgeschäftsführer Ralf Hellrich in seinem Gastbeitrag.