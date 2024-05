Plus Koblenz Gastbeitrag von Debeka-Chef Thomas Brahm: Eine starke Unternehmenskultur ermutigt und ermöglicht Von Thomas Brahm i Thomas Brahm, Chef der Debeka. Foto: Debeka/Max Brunnert Gerade in Zeiten des Wandels sind klare Leitplanken für die Mitarbeiter wichtig, sagt Debeka-Chef Thomas Brahm. Er plädiert für eine starke Unternehmenskultur, die sich nicht vor Veränderungen scheut. Lesezeit: 2 Minuten

Viele Menschen und Organisationen sind von den zahlreichen Veränderungen überfordert, die ihnen in den vergangenen Jahren abverlangt wurden. Klimawandel, geopolitische Konflikte, Corona-Pandemie, aber auch Digitalisierung und technischer Fortschritt haben in der Tat etliche, scheinbare Gewissheiten infrage gestellt. Gerade im Berufsleben hat sich vieles verändert; kaum ein Arbeitsfeld funktioniert heute noch so ...